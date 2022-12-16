安溥（右）為下周演唱會練團，魏如萱驚喜探班。（聯成娛樂提供）

安溥的「to ebb 2022潮水箴言」小巨蛋演唱會倒數8天開唱，近來緊鑼密鼓練團的她，昨（15日）彩排現場出現神秘嘉賓，好友魏如萱（娃娃）特地帶著補氣的米湯和「百寶丹」探班，分享彼此的「地震情」；2人都是獨立扶養兒子，不僅當場聊起媽媽經，還有意撮合兒子們當幼稚園同學，安溥不斷向好友打聽學區，直問「你們附近還有房子要出租嗎」？魏如萱笑說：「孟母三遷就是這個樣子。」

雙方交情始於女巫店，安溥第2張專輯《親愛的⋯⋯我還不知道》發片時，曾邀娃娃同台合唱，娃娃說：「她知道我很怕地震，10幾年前有一次地震，我第一個收到的訊息就是安溥傳來問我『還好嗎』。」安溥回憶當時自己只傳了3個簡訊，除了爸媽、妹妹就是娃娃。巧的是，昨天台北又發生有感地震，魏如萱說：「我當時在化妝，馬上傳訊息問小孩狀況。」安溥則表示：「我原本以為自己在眩暈，知道地震也是馬上打視訊電話給小孩。」

娃娃為了探班，不僅親手熬製米湯為安溥養氣，還送上護嗓法寶「百寶丹」，她說：「歌手很常用喉嚨，所以喉嚨要很濕潤，這個藥粉可以生津、潤喉，吃起來涼涼的，會讓喉嚨很舒服。」對於備戰演唱會，娃娃表示以前沒有小孩的時候可以很專心，現在專心很容易被分散，「因為小孩會把你拉回現實，他太乖太安靜你也會怕，所以壓力是加成的，就是一個考驗」。提到娃娃之前辦演唱會，曾帶兒子上台Sound check，安溥透露兒子現在還有點害羞，但最近喜歡打鼓：「他對上台這件事天天在準備，常在溜滑梯上喊『我要唱歌給大家聽』。」

安溥表示年底舉辦演唱會，看似對她而言壓力很大，但又有一種求仁得仁、完成心願的感覺，「可以看到大家回到常態的軌道忙碌起來，所以就算因此經營表演會辛苦一些，我還是充滿祝福」。打趣表示：「那些出國玩沒有買票來的人，當你在吃鰻魚飯的時候，可以看看現在幾點、想想安溥可能唱到第幾首歌。」安溥的「to ebb 2022潮水箴言」演唱會將於24、25日在台北小巨蛋登場，購票洽ibon售票系統。