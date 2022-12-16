當地政府今天表示，法國東部城市里昂（Lyon）近郊一棟7層樓公寓凌晨發生火災，造成10人喪生，死者包括5名孩童；另有14人受傷，其中1人傷勢嚴重。

法新社報導，當局稱，目前仍在釐清起火原因，還說火災發生時間在凌晨3時剛過不久，地點在沃昂沃蘭市（Vaulx-en-Velin）。

這場火災起火點是在底層，火勢隨後往上蔓延。當局派出近170名消防人員前往撲救。有兩名消防人員在滅火時受到輕傷。

路透社報導，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）稱，大火已經撲滅，罹難的5名孩童年齡從3歲到15歲不等。他已就這起事件與總統馬克宏（Emmanuel Macron）保持聯繫。

火災現場拉起了封鎖線。里昂及隆河省（Rhone）地方當局說，目前尚不清楚火災發生的原因。達馬南表示將展開深入調查。（譯者：盧映孜/核稿：楊明暐）1111216