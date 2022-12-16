萬海(2615)今天舉行線上法說會，針對近期航運景氣，總經理謝福隆表示，去庫存仍在進行，終端需求沒有明顯好轉，農曆年前雖然有出貨高峰，但沒有像上年度如期熱絡。目前運價有止跌，主要是供需美西貨載恢復到90％，美東85％，運價下跌緩解且沒有向下探底。

謝福隆指出，過年小旺季後美國第2季有望逐步攀升，2023年長約合約價目前正洽談，到明年1、2月才會比較明朗，對簽約價持正面看法，不會悲觀。

大陸解封是否正面，謝福隆指出，大陸是主要貿易出口國，解封有助益內需消費提升、工廠運作恢復、內陸物流順暢，大陸解封不但歐美受惠，亞洲區塊貨量也將有所成長，而萬海亞洲區貨量占比6成，也可望得益。

萬海第3季自有船104艘，租船44艘，總計148艘船，運力42.48萬TEU，自有船占比70％，貨櫃達80％，提高自有船主要是可以控制成本，年底前還有1艘交船，2023年到2024年有38艘要交船。

資本支出方面，2022年13.13億元、2023年16.05億元、2024年7.82億元。今年前3季營收2194.35億元，年增39％，營業毛利1207.03億元，年增36％，營業淨利1132.83億元，年增35％，歸屬母公司淨利931.12億元，年增34％，每股盈餘33.18元。