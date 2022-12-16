日本經濟研究中心日前發布亞洲及太平洋18個國家地區截至2035年的經濟增長預期稱，該中心去年曾預測中國GDP將在2033年超越美國，但由於疫情防控與美國對華出口管制強化，中國經濟增長將持續下滑，目前已失去超越美國的機會，預料中國在2035年的GDP將達到美國的87%。

《日經中文》引述日本經濟研究中心表示，去年該中心預測中美GDP在2033年逆轉，但由於防控疫情的餘波以及美國對華出口管制強化，中國經濟增長率將持續下行。從長期來看，人口減少導致的勞動力短缺也將成為絆腳石。

報導說，新冠病毒2020年爆發時，曾因中國通過疫情較早防控而最先啟動經濟正常化，該中心預測2028年中美GDP將發生逆轉。到了2021年，中國政府對網路公司強化監管阻礙技術創新，逆轉時間又被推遲至2033年。

今年的最新預測顯示，中國經濟增長率將進一步下行。估算其2030年代的實際增長率將跌破3%，2035年放緩至2.2%。相較之下，美國（1.8%）基本持平，比2021年預測的數值低0.8個百分點。從名義GDP來看，中國經濟規模將逐漸接近美國，但到2035年僅為美國的87%。

報導指出，中國經濟下行的原因主要有2個：首先是採取嚴格出行限制的新冠清零政策。日本經濟研究中心預測稱，解除與海外往來限制可能要等到2025年。此外，疫情防控政策存在後遺症。官方發布消費者信心指數在4月上海封城創下歷史最低點，10月份也是相同水平。中國家庭的節約意識正在常態化，要消除對未來的擔憂並非易事。

另一個原因則是美國的對華出口管制的強化。美國拜登政府10月將尖端半導體設備技術管制交由商務部執行，即將開議的新一屆國會上，奪回眾議院多數的共和黨也將推動對中國強硬的政策。

日本經濟研究中心分析稱，這2個因素將導致中國生産效率提高的速度放慢。台海衝突風險升高與外國企業「去中國化」加速，對華投資減少將進一步拉低增長。

報導說，長期來看，人口減少將成為中國經濟的絆腳石。聯合國數據顯示，中國總人口在2022年7月1日反轉向下。由於生産效率上升速度減弱，又遇上勞動力短缺，「2036年以後也不會發生中美逆轉」。

中國共産黨在10月修改的黨章中提出了到2035年和本世紀中葉的2個長期目標。2035年目標的核心是將人均名義GDP提高至中等已開發國家水平。日本經濟研究中心預測認為，截至2035年將達到2萬5745美元，比2年前的預測減少8.6%。

因此，雖然中共黨章提出到本世紀中葉要建成從經濟到軍事的「社會主義現代化強國」，但在關鍵的經濟領域，與美國的差距有可能難以縮小。美國的出口管制、防疫政策、加強對IT企業等監管和房地産市場調整等自己造成的問題或將長期産生負面影響。