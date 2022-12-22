美國商務部10月初對中國祭出新一輪晶片出口管制，導致南韓經濟命脈晶片業損失慘重，根據南韓關稅廳發布的數據，南韓12月前20天出口額較去年同期下滑8.8%；若以品項區分，南韓的經濟命脈、作為出口主力的半導體業出口下滑24.3%；從出口目的地來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口年減26.6%。

韓聯社報導，南韓關稅廳公布數據，南韓12月1日至20日，出口總額為336億美元，與2021年同期的368億美元相比減少8.8%；進口額則成長1.9%至400億美元，出現貿易逆差64億美元。

進一步從產品類別來看，受需求低迷及晶片價格走跌影響，晶片出口年減24.3%至55.8億美元。其他包括行動裝置出口額也大減43.8%至9.06億美元。鋼鐵及汽車零件出口額，則分別減少17.4%、3.3%至25.9億美元、12.1億美元。

從出口目的地來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口年減26.6%至71.9億美元，對越南出口額下降20.6%。反觀對美國出口額則成長16.1%。