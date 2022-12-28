中國大陸昨（27）日宣布鬆綁出入境政策，明（2023）年1月8日起將恢復出境旅遊，多國航空公司蓄勢待發，計畫增加往來航班，不過大陸民眾及當地旅遊業者態度仍保守，預期開放後出境旅遊人數不會立即暴增，主因在於擔憂疫情及經濟狀況。

中國大陸27日宣布自2023年1月8日起鬆綁邊境措施。

中國大陸昨日宣布，自明年1月8日起，旅客僅須出示行前48小時新冠病毒陰性證明即可入境，不須隔離，同時宣布「有序恢復」公民出境旅遊。

路透社報導，大陸鬆綁邊境讓多國航空公司開始考慮增開往來航班，美國聯合航空（United Airlines）表示，正在評估市場需求及營運環境，以決定何時恢復額外航班，目前聯合航空每周有4班往來舊金山及上海的航班；德國漢莎航空（Lufthansa）同樣表示，正在檢視是否調整航班。另外，早在大陸新政策宣布前，大韓航空（Korean Air Lines）就已表示，自明年1月起，往來韓陸的航班將從每周9班增至15班次。

新措施宣布後，半小時內，大陸大型旅遊網站攜程旅行網（Ctrip）熱門海外旅遊地點的搜尋次數也暴增10倍，「去哪兒網」（Qunar）的國際機票搜尋次數在15分鐘內激增7倍，兩個網站的數據都顯示，日本、泰國、南韓是最熱門的旅遊地點。

不過報導指出，大陸民眾及旅遊業者並不認為邊境鬆綁後，出境旅遊將很快恢復到疫情之前的榮景。2019年陸客在海外的支出總額高達1275億美元（約新台幣3.9兆元）。

43歲的北京郭姓出口商表示，鬆綁邊境是好消息，這樣他終於可以開始制定計畫，不過他也指出，可能會到明年春天過後或夏天才出國，屆時可能先飛美國拜訪家人，他說1月底、農曆新年之前絕對不會去任何地方。

航班追蹤服務「飛常準」（VariFlight）指出，預期直到明年大陸「五一」黃金周，往返大陸的航班才會強勁成長。

北京研究機構「中國未來研究會」旅遊分會的劉思敏預期，直到2024年，大陸的國際旅遊才會恢復到疫情前水準。

他說影響許多人旅遊計畫的其中一個原因是目前橫掃大陸的新冠感染潮，另一個原因是錢，「許多人在疫情期間失業或賺得比較少，現在他們需要一點時間重拾信心。」

國際管理顧問公司奧緯（Oliver Wyman）6日才公布一份大陸消費者調查，51%受訪者表示，就算開放邊境，他們也會等上數月至1年才出境旅遊，而且最初會以短程旅遊優先，其中香港成為解封後的首選，34%受訪者表示第一站會先到香港。