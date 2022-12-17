龍鳳漁港的聯外道路已於日前完工通車。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

假日之森的浪花青創基地公廁業已整修完工。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

假日之森的海洋浪花青創基地業已整修完工。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

龍鳳漁港北側沙灘步道業已整修完工。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

龍鳳漁港全新造景業已完工。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府推動海線旅遊，由文觀局規畫苗栗慢魚海岸計畫，將苗栗縣西部海岸線4鄉鎮打造各具特色的旅遊景緻，其中竹南鎮海岸線重點，也是整慢魚計畫的北部起點龍鳳漁港，繼日前完成對外聯絡道路拓寬工程，由文觀局爭取預算改善漁港旅遊驛站設施也陸續完工，讓龍鳳漁港有全新的面貌迎接遊客。

文觀局推動的慢魚海岸計畫中，竹南鎮是以龍鳳漁港為起點，結合緊鄰的3森海岸森林、苗栗海上運動青創基地，假日之森的海上運動專區等，成為多樣化的慢魚旅遊帶狀景點。

為了徹底改造龍鳳漁港聯外道路狹窄，每逢假日都會出現交通堵塞問題，縣府向公路總局爭取預算，將龍江路旁的龍鳳大排加蓋拓寬成4線道路，並將通往假日之森的龍江路瓶頸巷道拓寬1百米，徹底解決龍鳳漁港及周邊景點聯絡交通道路不足。

文觀局則另行規畫了龍鳳漁港周邊「台61線龍鳳旅遊驛站改善工程」，包括重新整修青創基地、公共廁所、龍鳳漁港北側步道及沙灘整理、漁港景觀設施等多項工程，全部工程已於今年11月底竣工。

文化觀光局長林彥甫表示，工程完工後將活化龍鳳漁港周邊使用機能，並串接苗栗50公里海岸線的起點，其豐富的海岸原生林生態、紫斑蝶生態及海岸自行車道為此區的重要遊憩特色，相關的水域活動範圍、觀光交通系統、觀光遊憩據點、特色產業與行銷活動的資源，結合餐飲、休憩、活動複合型遊憩機能，提升竹南旅遊品質及經濟效益，並整合海線觀光亮點及文化行銷，以帶動苗栗地方產業觀光。