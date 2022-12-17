高雄市前鎮區時代大道舉辦活動，下午爆發突發狀況，整隻OPEN將直接噴飛到高空。（影片／FB記者爆料網）

高雄市夢時代17日舉辦「OPEN！大氣球遊行」，不料傍晚5時許疑似因為風勢過強，人氣明星OPEN將氣球隨風飛去，盤旋在高空之上，目前為止還未找到OPEN將的下落，高雄市新聞局表示，目前已指派同仁全力搜尋，努力確保市民的安全；主辦單位表示，氣球內全是純氦氣體，所以不會有爆炸的問題，至於OPEN將到底跑哪去，也會努力找尋，請大家放心。

高雄市夢時代睽違2年再度舉辦「OPEN！大氣球遊行」，許多人氣明星氣球在高雄時代大道遊行，不料晚間5時許遊行順利結束，準備進行夜間展示時，瞬間颳起一陣強風，導致OPEN將的繩索斷裂，也因風速過快，OPEN將隨之起風飛行，消失在茫茫天空。

主辦單位表示，當時OPEN將繩索斷裂時，同仁們積極地想要抓住OPEN將，但由於風速過強過大，導致OPEN將飛起的速度也相當快，但OPEN將內部的氣體都是純氦氣，並不會發生爆炸或任何危及市民安全疑慮的問題，至於OPEN將的下落目前仍在搜尋。

新聞局表示，已指派相關單位全力協助搜尋OPEN將下落，會努力確保市民安全，不會造成市民的危險。

至於OPEN將翱翔天空是否危及到航班安全，高雄小港機場副主任洪建男表示，已接獲市府交通局通知，並同步通知塔台提醒飛行員行徑時要特別注意。航警則表示，仍未接獲訊息，若有影響飛安會協助辦理。

由於氣球不知去向，可能朝高雄港港區飄去，高雄港務分公司則表示，接獲高雄市府通報後，目前也通知港區航商業者轉知船舶，提醒航行時要特別注意。