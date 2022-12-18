23歲的張姓男子與林姓男子15日凌晨將車子停在停車場內，鳳山分局員警巡邏時，發現後座林男將窗戶搖下一半，驚覺有異於是上前盤查，沒想到一見到警方前來，張男相當慌張，馬上辯解「我只是代駕」，眼尖的員警在後座看見可疑菸盒，於是要林男交出菸盒，結果菸盒內為毒品K他命。員警將2人帶回派出所驗尿，發現2人竟是朋友關係且2人都有毒品反應，雙雙被依違反毒品危害防制條例送辦。

張男飲酒後找來林男當代駕司機，林男將車子開往停車場放著，2人坐在車上，此時員警巡邏經過，察覺此車有異於是上前盤查，沒想到林男一見到警方面露慌張，表示張男有喝酒，他只是載張男來停車場休息，頻頻表示「我只是代駕」。

員警在盤查過程時，發現後座底下有一盒可疑的菸盒，於是要張男交出菸盒檢查，沒想到菸盒內竟然是毒品K他命，2人立刻被員警帶回派出所驗尿。

2人到派出所後，才坦承彼此為朋友關係，而張男也是因為剛剛在市區喝酒，想要解酒才會在車上抽K菸，經警方檢驗，菸盒內的K他命重量為0.8克，2人的驗尿結果都有毒品反應，因此依依違反毒品危害防制條例送辦。

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