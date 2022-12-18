北市天母18日6點多發生一起車禍，陶姓男子駕駛一輛白色轎車，自忠誠路2段50巷東往西方向，行經德行東路109巷口，並未注意地上有停等標線，直接撞擊張男的銀色轎車，導致張男的轎車偏離車道，衝入到對向車道，撞擊2輛機車，以及路燈招牌後停止，所幸並未造成人員受傷。

民眾在附近商店買東西，聽到巨大的聲響，紛紛跑到路旁觀看，警方獲報到場，23歲陶男轎車左前方受損，而50歲的張男遭撞擊後，直接衝撞路燈招牌，並波及2輛機車，車頭受損，所幸無人受傷，陶、張2人均無酒駕，肇事責任將由交通警察調查釐清。