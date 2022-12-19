準桃園市長張善政今透過新聞稿發布小內閣人事，兩位副市長由前台大醫院副院長、台大醫學院教授王明鉅，及由前行政院新聞局長、桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任；市政府祕書長由現任新北市政府工務局長詹榮鋒出任，副祕書長則由新北市政府參事賴淑華、中原大學資訊管理學系副教授金志聿出任，28局處長也一口氣公布，不乏現任市長鄭文燦和前縣長吳志揚人馬。 張善政下午2點也將親自對外說明。

張善政新人事方向，強調桃園航空城、智慧科技城市，專業執行人才及大數據背景為選任標準，並以發展在地智慧醫療為重點方向，兩方向打造桃園經濟發展、在地優質生活；人事佈局從業界、行政體系延攬人才，除穩定人事佈局之外，也帶給桃園未來發展全新氣象。

張善政強調，桃園市政府用人唯才，此次小內閣從業界、各級政府大力延攬優秀人才，局處首長在各領域皆是一時之選，也對桃園市發展有共同的願景，希望未來借重王明鉅、蘇俊賓兩位在各個領域都歷練豐富的副市長發揮長才，讓小內閣就定位，以最快速度推動整體桃園市政各區域發展。

其他局處長包括都市發展局長延攬在工務界聲譽卓著的江南志出任，江南志曾任桃園縣政府工務局局長、新北市政府工務局副局長，對都市發展擘畫熟悉且具遠見；社會局長由具備多年社工經驗、現任台北榮民總醫院社會工作室簡任主任陳寶民擔任，工務局長則由工程界大力延攬汪在宙出任。

而掌管招商引資的經濟發展局由中山科學研究院雄風計畫上校總工程師、美國太空總署(NASA)反物質磁譜儀研究專員張誠出任。教育局長由曾任教育部學生事務及特殊教育司司長、現國立公共資訊圖書館館長的劉仲成出任。

研究發展考核委員會主委特別邀請前新北市政府研考會主委、中原大學資訊管理學系特聘教授吳肇銘出任。新聞處長則延攬雲林縣政府新聞處長羅楚東出任。資訊科技局長由前行政院院長辦公室參議、國民黨資訊中心主任王智弘擔任。

文化局長由前台北市文化基金會副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生擔任；農業局長由前新竹縣政府綜合發展處處長陳冠義出任。法務局長由前桃園律師公會理事長賴彌鼎擔任。觀光旅遊局由交通部觀光局旅遊中心主任施照輝擔任副局長，並代理局長一職。

由市議員轉任局處長的有原住民族行政局長陳姿伶、客家事務局長林昭賢。

張善政小內閣也不乏前縣長吳志揚的局處長「回鍋」，敏盛智慧醫療城院長劉宜廉回任衛生局長、行政院環境保護署技監陳世偉回任環保局長，前桃園縣政府社會處長許淑真接任祕書處長，體育局長許彥輝為前中華職棒大聯盟副祕書長，青年事務局長由前全國青工總會總會長侯佳齡接任。

張善政也沿用許多鄭文燦市府人馬，第一大局民政局長由曾任立委魯明哲在中壢市長任內副手、現市府參事劉思遠出任。副局長升任有交通局長張新福、勞動局長李賢祥、消防局長龔永信。留任的有地政局長蔡金鐘、地方稅務局長姚世昌、水務局長劉振宇、財政局長歐美鐶，轉任他局則有捷運工程局長劉慶豐。