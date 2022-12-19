世足賽剛落幕，高雄大學將有嶄新現代化的人工草皮足球場，這是由校長陳月端爭取與民進黨立委劉世芳協助，日前教育部次長林騰蛟南下場勘，同意補助3000萬元新台幣興建。校方希望藉此能共創足球產業價值鏈。

高雄大學校長陳月端表示，該校積極配合國家政策、發揮大學價值、鏈結產業與社會，響應教育部足球人才培育計畫，於今學年運動競技學系增設足球組，考量師生教學、練習減少運動傷害、提高場上競爭力，因此向教育部提出人工草皮足球場需求，感謝林騰蛟傾聽回應高大師生需求、劉世芳積極奔走促成。球場興建總經費3333萬元。

陳月端說，高雄三級足球（國小、 國中、 高中職）環境已相當完善，該校將發揮大學責任，與在地共榮共好，努力建立高雄足球人才培育第四級（大學）管道，提供在地子弟就近安心升學、發展生涯。高大足球場興建完成後，可與鄰近的國教端足球名校後勁、右昌、莒光等三所國小，以及和高雄市立楠梓足球場、高雄國家體育場、國家運動訓練中心串接成為最完整的足球產業園區，不僅可共同舉辦國內、國際賽事，並扎根強化國家足球人才培育。

高雄大學運技系足球組目前以田徑場為主要教學訓練場地，考量足球是高頻率身體接觸、碰衝與衝撞運動，以及踢傳球可能誤傷他人，故規劃於遠離宿舍、教學區的校園東側場域興建人工草皮足球場，總面積為4896平方公尺（96公尺 X 51公尺），完工球場面積為4050平方公尺（90 公尺 X 45公尺）。