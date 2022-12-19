這匹黑馬耍性子，任憑馬主好話說盡，黑馬就是不為所動。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市阿蓮區大崗山山腳下19日上午上演一場男子與馬的僵持戲碼。這匹黑馬疑似性子來了，任憑馬主好說歹說就是不肯下山，最後人與馬僵持了半個小時，黑馬才願意乖乖下山。

這場人與馬的僵持的緣由是馬主19日上午8時許騎著黑馬上山走走，未料這匹黑馬不知為何，在大崗山的山腳下裹足不前，在原地打轉。馬主也不太敢勉強黑馬下山，先讓黑馬走一小段平路順順氣，安撫黑馬的情緒。在僵持約30分鐘後，黑馬才願意聽話下山。

在當地賣水果的阿婆說，馬主就住在山腳下的阿蓮區的社區，這匹黑馬是馬主在幾年前以5萬元新台幣買下的，黑馬有時會耍性子，鬧鬧小脾氣，今天就看到這一幕，相當有趣。

對於馬兒走「馬路」是否造成違規？湖內警方表示，依照道路交通管理處罰條例規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰。但這也得視個案情節判斷，若有妨害交通的具體事實，才會依照規定告發。