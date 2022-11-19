第59屆金馬獎頒獎典禮，今(19日)於台北國父紀念館舉行，《一家子兒咕咕叫》胡智強、《白日青春》林諾、《我吃了那男孩一整年的早餐》周興哲、《哈勇家》張祖鈞及《咒》黃歆庭，競爭一生只能得一次的《最佳新演員》獎，最終由胡智強脫穎而出奪下獎項。

胡智強憑著在《一家子兒咕咕叫》的精湛演出，以黑馬之姿奪下第59屆金馬獎《最佳新演員》獎，上台領獎時仍一臉難以置信的模樣，他表示謝謝金馬獎及評審肯定，也謝謝導演將這「小虎」角色託付給他，更強調在這齣戲與眾多優秀演員合作，無疑是自己的榮幸。

胡智強除了謝謝家人及室友的支持及包容外，也謝謝所有工作人員的協助，沒有大家就沒有「小虎」這個角色，最後不忘向台北藝術大學的師長道謝，有他們無私的指導，才讓自己認識什麼是表演。

胡智強先憑畢業製作短片《龔囝》獲得金穗獎最佳演員獎，隨後也獲選為台北電影節非常新人，今年再以電影《一家子兒咕咕叫》奪下第59屆金馬獎《最佳新演員》獎。