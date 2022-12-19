中鋼(2002)集團周二周三受邀舉行聯合法說會，中鋼、中鴻(2014)、中聯資源(9930)、中碳(1723)、中宇(1535)、鑫科(3663)、中鋼構(2013)連番上陣，說明業務及財務相關資訊。中鋼上周四公布明年初盤價，漲幅略遜於預期，但國際鋼價反彈加上大陸防疫鬆綁，鋼市明年可望逐步回溫，類股聚集多方目光，中鴻、佳大(2033)上周五衝上四個月、近半年高價。惟周一股價偏多滑落，龍頭股中鋼、中鴻帶頭跌，分跌3.74%、5.46%，佳大亦大跌半根漲停，族群跌幅最劇，周二同樣舉行法說會的長榮鋼(2211)、東和鋼鐵(2006)均走疲。

中鴻受惠出貨量攀升、鋼價跌勢趨緩，第4季虧損可望明顯縮小，預期明年第2季鋼市正式復甦，營運可望重回正軌。然新開出的中鋼盤價漲幅低於預期 ，且近期中鴻的股價上漲已反應對盤價上漲的預期，短中期均線架構偏多的情況下，股價暫時落寞。

上周因美國聯邦儲備理事會(FED)和其他各國主要央行提高了政策利率，並表示可能還會進一步升息，加劇了投資者對全球經濟放緩的擔憂，以及全球最大消費國大陸，COVID-19染疫病例增加，會抑制經濟增長和金屬需求，皆打消先前國際鋼價反彈加上大陸防疫鬆綁之利多消息。

大陸封控放寬，提振市場需求預期心理，當地鋼價持續上漲，鋼廠採購心態樂觀，鐵礦砂維持高檔震盪。但分析師表示，大陸的COVID疫情問題仍然是工業金屬價格的最大不利因素，大陸是基本金屬的最大消費國，雖然疫情限制有所放寬，但大陸經濟活動的近期前景相當黯淡，為了保護農村社區免受COVID-19影響持續擴大，數百萬居民多年來首次停工休假，雖然大陸已經出台了一些政策企圖用以支持房地產產業，但短期內尚未感受到增長的效應。