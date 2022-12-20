大陸海關總署黨委書記、署長俞建華19日主持召開黨委會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究部署海關貫徹落實措施。海關總署黨委委員參加會議並做交流發言。會議要求，圍繞更好統籌疫情防控和經濟社會發展，優化調整口岸疫情防控措施，積極推進邊境陸路口岸有序復開，大力協調保障各類口岸通關順暢，守住外防輸入防線的同時便利國際經貿往來。

據大陸海關總署網站消息，會議強調，圍繞更好統籌經濟質的有效提升和量的合理增長，推動外貿穩規模、優結構，建設貿易強國，促進擴大優勢產品出口，多措並舉支援企業搶訂單、拓市場，提高競爭力和附加值，繼續發揮出口對經濟的支持作用；完善常態化監管措施，支援跨境電商、海外倉、市場採購等新業態發展，培育外貿發展新動能；優化口岸營商環境，加大助企紓困力度，精準落實政策措施，有針對性做好服務外資企業、民營企業等重點工作。

會議表示，圍繞更好統籌供給側結構性改革和擴大內需，加大市場准入力度，擴大先進技術、重要設備、能源資源、糧食、動植物產品、食品化妝品等進口，服務國內保供穩價，通過高品質供給創造有效需求，促進消費升級。

會議最後強調，圍繞更好統籌國內循環和國際循環，深化自貿試驗區海關監管制度創新和複製推廣，大力推進海南自由貿易港壓力測試，大力推進綜合保稅區高品質發展，積極推動「一帶一路」沿線海關合作高品質發展，更好服務構建新發展格局。