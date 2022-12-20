CRIF(中華徵信所)今日提醒值得注意，上市公司11月營收較10月衰退、且較去年同月營收衰退，同時累計前11月營收也衰退共計165家上市公司。

其中電子零組件業占有22家為最多，其次則為半導體業的18家，第3位則是其他電子業的12家；這3大類產業在165家持續衰退的上市公司合計比重達31.51％之多，的確為最需要關注的族群。若再加上金融保險業及建材營造業，這5大產業在165家持續衰退的上市公司所占比重則升高到44.84％，其營收衰退的壓力也更值得關注。

CRIF認為以美國聯準會主席鮑爾所說明年內不可能降息，即使緩和升息速度，但基本上美國聯準會對持續升息態度保持堅定，這是非常值得注意的趨勢。

試想如果每一次升息的影響會在升息三個月後才開始反映在市場上，那麼美國聯準會的升息要延續至明年上半年，其影響不排除會延遲到明年底，而這段時間內美國經濟衰退也不排除會超過市場預期，這也是2023年的最可怕的灰犀牛效應。