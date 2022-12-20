壽山動物園試營運期間採門票預購制，首3日在人流控管下，有效降低遊客來園人數，讓動物逐漸習慣人群回歸，遊客漫步空中廊道彷彿隱身於空橋之上，空橋的網狀藩籬降低人類移動時對動物的干擾；竪立在空橋上的兩座挑高通風山屋，以及懸掛在空橋下的4座動物觀察廊道，提供大面積落地玻璃，讓遊客彷彿走入動物棲地，近距離來觀察各種動物的愜意活動樣貌，成為遊客停留駐足拍照的打卡點。全新打造的黑猩猩新家，透過假山、流瀑、枯樹及植被等自然介質營造棲地環境，營造黑猩猩置身於壽山自然環境中的視覺感受，這些都是來動物園參觀時不能錯過的參觀熱點。

民眾開心與紅毛猩猩「阿宏」合影(高雄市觀光局提供)

圖說:民眾開心與紅毛猩猩「阿宏」合影(高雄市觀光局提供) 壽山動物園「新動物園運動」以提升動物福祉為目標，投入大量工程經費改善非遊客參觀面的動物獸舍，希望讓動物住得更舒適，其中友善動物區的動物內舍為此次改造的重點，地坪全部翻新並改善排水，更將排水溝設置在獸舍外的作業通道上，讓保育員在清洗動物房間時，汙水可以向外排出，提高獸舍的乾燥與舒適度；既有籠舍也打開天窗，建構高挑的山屋引入陽光，並增加65%的通風效率。新建置的空中廊道，提供了對動物友善的參觀方式，網狀藩籬在越接近動物展場時會逐漸增加高度，這設計是為了提醒遊客已經走入動物的家中，以不過度打擾動物的方式來參觀動物們的家，藉此來降低人類移動時對動物的干擾，但也貼心地在不同角度透過玻璃窗讓大小朋友得以一窺動物究竟；懸掛在空橋之下的4座動物觀察廊道，將參觀動線延伸到接近地面的高度，透過大面積的透明玻璃提供人與動物近距離觀察的角度，也增添參觀的趣味性。

小朋友在空橋上俯視動物(高雄市觀光局提供)

圖說:小朋友在空橋上俯視動物(高雄市觀光局提供) 社團法人台灣靈長類協會理事陳厚均博士表示，這次新動物園運動，轉變過去刻板的單一視角觀察，讓遊客利用不同的角度體驗動物生活的不同面貌，當空中廊道穿越動物展區時，兩旁的不銹鋼擴張網高度隨之提升，藉此隱藏遊客的出沒，降低對動物的干擾影響。同時也顧及幼童的視差高度，在每隔一段距離利用小範圍的透明落地玻璃讓小朋友能在不影響動物的狀況下，仔細觀察動物；除此之外，這次黑猩猩也改變過去鋼柱鐵網的封閉空間，改進成現今國際上使用的開放性展區讓黑猩猩能利用中央樹架瞭望環境。有鑑於最近天候轉涼，保育員會將黑猩猩戶外與室內空間的隔門拉開，讓黑猩猩可以自行選擇待在室內或出來戶外空間活動。新動物園運動不只有硬體上的提升，也讓遊客能有多重體驗動物的生活環境外，還了解人與野生動物共存的重要性。

白犀牛在觀察廊前展現自然姿態(高雄市觀光局提供)

圖說:白犀牛在觀察廊前展現自然姿態(高雄市觀光局提供) 壽山動物園試營運首3日累積參觀人數破萬人次，為讓可愛的動物們逐步熟悉人潮，請民眾先至官網線上預約訂票系統(http://kh-zoo.kcg.gov.tw) 完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園，在7-11 ibon及KKday 平台也可以預購壽山動物園全票及半票，更多購票資訊可至ibon(https://reurl.cc/06moOo) 或KKday官網(https://reurl.cc/85YOg7)查詢。另為避免疫病發生的可能，並保護園內動物健康，請遊客不要攜帶寵物入園，且勿將寵物放置於手提袋或背包裡。

「動物明星號」輕軌彩繪列車(高雄市觀光局提供)

圖說:「動物明星號」輕軌彩繪列車(高雄市觀光局提供) 因壽山動物園停車空間有限，遊客可選擇在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車，除了可節省等候停車空位的時間，也讓旅程更加輕鬆有趣。假日時，除了56號公車，開車的朋友可將愛車停放在台鐵美術館站或捷運中央公園站周邊停車場，再轉搭假日接駁車抵達園區，另外也闢駛假日百貨專線，歡迎親子同遊夢時代、大遠百、義享天地及漢神巨蛋後，搭乘專車前往動物園參觀。