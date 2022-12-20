香港政府宣布周四起，放寬多項防疫限制，包括撤銷餐飲、表列處所及宴會的人數限制，撤銷進入酒吧酒館、夜店夜總會，參與宴會及本地旅遊前快篩要求，允許在公眾娛樂場所，麻將會館，運動場戶外場所可飲食，疫苗通行證及口罩令維持。

醫務衛生局副局長李夏茵指出，死亡及住院個案上升，急診室輪候時間長對醫療系統有壓力，預計聖誕節及農曆新年長假期，市民社區活動增加，天氣凍令住院需求增加，但現在疫情進入平台期，有空間放寬，希望市民在節日與家人相聚，仍提醒市民不要忘記防疫措施，並盡快接種新冠及流感疫苗。

李夏茵認為，有空間審視在假期後放寬學生每日做快篩要求，會與教育局商討，正逐步減少強制檢測的數量，並考慮以快篩取替。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，安老院舍近2至3星期出現個案急速上升，其中4成6是2次感染，但長者疫苗接種率高，多數是輕症個案，重症入院比例偏低，認為情況可以控制。

李夏茵表示，政府每日公布死亡病例，在許多人特別是死者家屬的心中，所代表的並不只是數字而是生命，不能視之為不重要；不過，社會上其他普羅大眾仍然需要生活，當局要在疫情發展及經濟效益作出平衡，因此決定放寬限制。