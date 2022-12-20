基隆市長林右昌20日指出，截至他卸任的25日當天，基隆市的負債餘額降至67.04億元，相較他接任基隆市長前的124.29億元，減債46％，為基隆市的未來發展打好了基礎。

林右昌指出，基隆市債務餘額，從上任的103年124.29億元，負債比率47.37％，經八年執政時間，在他卸任時，今年降到67.04億元，負債比率降至25.40％，負債餘額減少金額高達57.25億元，減低比例是21.93％，基隆整體負債餘額降低比例是46.06％。

林右昌說，除負責任管控財政，他的任期內八個會期，每個會期零舉債，嚴守財政紀律，讓基隆市從他接任前，幾近破產的財政獲得大幅改善。林右昌強調，從明年1月1日起，基隆財政等級將由第四級提升為第三級，他執政的八年期間，基隆市是財政優等生，減債的成果，也為基隆未來發展打下非常好的財政基礎。

另外，日前市長當選人謝國樑曾邀林右昌出席跨年晚會，林右昌說，他原先家中有行程但排開，非常樂意接受謝國樑邀請，出席今年跨年晚會，此外，24日是聖誕夜，他也邀新任謝國樑市長，出席24日當晚聖誕晚會，新舊任市長參與，呈現城市和諧向前邁進。