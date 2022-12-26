農委會主委陳吉仲（圖右）參訪水試所，水試所所長陳君如（圖左）向他說明復育計畫。（張志康攝）

由於我國沿近海漁獲量大幅減少，行政院農委會水產試驗所近年執行漁業資源復育物種繁殖計畫，不僅已蒐集近20物種外，更開全球先例完成黑䱛的繁殖。水試所透露，俗稱黑喉的黑䱛具有相當高的經濟價值，目前市價每台斤約新台幣1000元。

水試所表示，我國沿近海漁業漁獲量在民國69年達最高峰40.82萬公噸後逐年減少，102年僅餘37％為15.26萬公噸，近3年維持在16-18萬公噸的水平。在農委會支持下，水試所結合漁撈與養殖領域人力，並藉漁民的協助，針對消費需求高，但資源量明顯下降或地方有個別需求之物種進行種原蒐集，期透過人工繁殖與種苗放流手段增裕資源。

農委會主委陳吉仲表示，透過水試所的研究，可以讓國內的沿近海漁業資源不虞匱乏，還有機會將其中高經濟價值的物種轉為養殖，水試所在其中扮演很重要的角色。

目前水試所分別針對大洋性、陸棚性及定棲性等不同物種進行蒐集，包括俗稱紅喉的赤鯥、俗稱黑喉的黑䱛、日本馬頭魚、馬糞海膽等。其中，黑喉在水試所努力下，成功孵化魚苗，創下全球首次成功人工繁殖紀錄，希望2至3年，可以成為種魚。

水試所強調，在行政院與農委會經費支持下，該所3艘試驗船（含2艘汰換）與3處種原庫新造（建）工程將於2024年陸續完工驗收，搭配既有1艘試驗船與3處種原庫，逐一突破與建立各標的物種的種原取得與繁殖技術，在適當的地點放流適當的物種，同時運用該所開發之人工海藻床復育技術，進行放流物種的中間育成，提高放流效率，有效增裕我國沿近海漁業資源，滿足國人的消費需求。