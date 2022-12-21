江興鍛壓大陸太倉廠配合當地政府開發計畫，今年完成設備搬遷且完成點交後，第四季將認列人民幣約3,000萬元處分利益。

江興鍛表示，江興鍛太倉廠配合當地政府開發計畫，去年9月與太倉市人民政府陸渡街道辦事處簽約，可獲人民幣8,450萬餘元補償金，預估處分利益人民幣3,000萬元，對EPS貢獻約1.5元。

江興鍛指出，太倉廠生產設備悉數陸續搬遷至淮安廠二期廠房，依大陸規定必須移除地上建物及完成土壤檢測後，才能認列補償金，原本擔心太倉廠處分利益要延後至明年才能認列，目前確定第四季會認列太倉廠處分利益。

江興鍛前三季合併營收18.11億元，本業獲利0.75億元，匯兌損失1千多萬元，本期淨利0.53億元，EPS從去年同期1.85元降至0.63元。前11月合併營收22.44億元，年減4.02％。

江興鍛11月合併營收2.09億元，年減4.70％。江興鍛表示，11月營收下降是美國客戶還在去化庫存，拉貨減少所致，12月因大陸客戶銷售不如預期，12月出貨可能比11月少。