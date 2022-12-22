阿利安太空公司表示，歐洲織女星-C型（Vega-C）火箭今晚從法屬圭亞那發射後不久失去了蹤影。火箭上搭載了兩顆空中巴士公司（Airbus）人造衛星。

法新社報導，織女星C型火箭一直嘗試將空巴打造的兩顆地球觀測衛星送入軌道，以利加入一個現有網絡，一日之內多次替地球上任何一點捕捉高畫質影像。

商業發射服務商阿利安太空公司（Arianespace）負責人伊茲瑞爾（Stephane Israel）在法屬圭亞那的庫魯太空中心（Kourou Space Center）說：「任務失敗了。」

阿利安太空公司表示，織女星-C型火箭升空後10分鐘，飛行軌道偏離了預定路線，通訊中斷。

阿利安太空公司發布聲明指出，發射過程第2階段「發生異常」，結束了織女星-C型火箭的任務。公司表示它們「正在進行資料分析，以釐清失敗原因」。

阿利安太空公司發現，火箭升空後並沒有落下碎片。

織女星-C型火箭今天如果發射成功，會是它7月13日首飛後第一場商業發射行動。火箭原定11月24日發射升空，但因零件故障而延後了1個月。

織女星-C型火箭標榜為未來阿利安6型火箭（Ariane 6）的先驅，歐洲太空總署（ESA）希望這將讓歐洲在迅速拓展的衛星市場中更具競爭力。

今天發射失敗對歐洲太空總署來說是一大挫敗。

近年來，全球在這塊市場的競爭加劇，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）目前處於遙遙領先地位。

歐洲把希望都寄託在阿利安6型火箭上，但在阿利安6型火箭首飛日期從最初計劃的2020年延至2023年底情況下，歐洲太空總署的期望隨之落空。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111221