隨著農曆春節的腳步接近，各大糕餅業者紛紛推出禮盒搶市！其中，85度C推出12款禮盒，主打平價美味，除了全台門市可預購外，指定款禮盒可享85折，還能透過85 APP線上購買，轉贈親友跨店領取，自即日起開賣，預計可售出4.8萬盒！85度C推出12款年節禮盒，外盒包裝採用日式小清新風格，以繽紛的花朵搭配幾何圖形，再加上多層次色彩充滿濃厚的春節氛圍。

12款禮盒分別為「玉兔豐年綜合禮盒」、「焦糖夾心餅乾禮盒」、「奶油甜心禮盒」、「好運旺來禮盒-鳳凰酥」、「好運旺來禮盒-蔓越莓酥」、「鳳梨酥禮盒」、「愛餡蛋捲禮盒」、「咖啡小蛋捲禮盒」、「原味牛軋糖」、「GOLDEN一路發長條蛋糕」、「馬祖酒廠建廠67年兔年紀念酒」、「58特優馬祖高粱酒-富貴有餘」，款式多樣可依據預算選擇。

85度C指出，即日起至明年2月5日，到85度C全台門市，預購4款指定禮盒即享85折，另購買禮盒即加送限量紅包袋。85度C表示，今年禮盒多樣化共12款選擇性高，定價區間在168～530元之間，與去年差不多。在物價通膨飆漲期間，85度C以統一採購原物料和包材共用等策略，力拼價格穩定。例如往年熱銷、象徵好運旺來諧音的經典鳳梨酥禮盒，今年首創內容物自由組裝，提供多種口味包括鳳凰酥、蔓越莓酥等，讓消費者依照預算、口味喜好自由選購，拼搭禮盒，不僅可以減少包材損耗，還能穩定價格。除了門市購買，85度C也可以選擇網路消費。

即日起至明年1月15日，使用85 APP禮盒跨店轉贈，輕鬆在手機下單支付，不受地域限制，直接線上轉贈親友，讓受贈者選擇附近門市預約取貨，送禮快速方便。另外，85度C也觀察到不少民眾走春拜年會選擇蛋糕，除了上述的麻將蛋糕，85度C在明年1月12日，也會推出一款大紅喜氣的「福兔迎春」年節蛋糕，上頭有可愛福兔！「福兔迎春」年節蛋糕酸甜可口的芒果百香凍，加入法國Boiron百香果果泥，搭配使用Galbani義大利頂尖瑪斯卡邦乳酪製作的提拉慕斯，外層用加入頂級比利時巧克力的香草巧克力慕斯包裹，蛋糕夾層中間再抹上濃郁的KitKat雀巢可可威化抹醬，並夾入香甜的牛奶糖奶凍，是大人小孩都愛的口味！不論是禮盒還是蛋糕，85度C搶攻春節商機一網打盡。