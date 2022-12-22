台中市晏姓女子日前在臉書看到投資訊息，並主動與對方連繫，在投資15萬元後，1周後顯示獲利50萬元，她欲出金，對方稱匯款失敗需再補27萬稅金損失，晏女前往郵局匯款神情緊張，行員通報警方聯手阻詐成功。

24歲晏姓女子在臉書上看到投資訊息，主動與對方聯繫後，投入15萬元至指定平台進行投資，依照指示匯款給對方並進行投資操作，操作不到1周，該平台顯示獲利近50幾萬元，晏女相當開心。

晏女欲出金獲利時，對方稱要匯款給她時失敗，因是國際匯兌，有損失稅金，必須補償稅金後才能再次出金。晏女日前到郵局欲臨櫃匯款27萬2000元時，行員發現其神色有異，於是通報警方到場。

大雅警分局線上巡邏警員廖柏榮、王謹彬馳赴現場後，一開始晏女還不敢說出實情，經王員耐心詢問下，她才娓娓道來。警方經晏女同意後查看手機通訊內容，判斷為「假投資」手法之詐騙老哏，經勸說後，她立刻取消匯款念頭。

頭家派出所所長羅明中表示，「假投資」詐騙手法行之已久，詐騙集團假冒投資公司至網路平台、通訊軟體等通路進行投資輕鬆獲利等廣告，待投資客上鉤後，開始提供投資平台讓投資客進行註冊，然後提供匯款帳戶讓投資客匯款後，在平台上顯示儲值金進行投資，很快地讓投資人覺得有在獲利，待其以為獲利欲出金時，便再度遇到種種問題，需要再投入金錢以解決問題。