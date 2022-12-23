今年美元獨強，央行今公布11月全體金融機構外幣存款餘額為8.8016兆元新台幣，再創歷史新高；連續11個月年增2個數的成長。

經研處副處長蔡惠美表示，雖然11月外幣存款餘額仍創新高，但年增率已較上月下滑，上月的年增率為23.52%，而本月的年增率為20.51%，造成月增下滑，主要是出口11月呈現衰退，而同時當月美元貶值兌換成台幣減少。至於仍能再創新高，則是銀行間持續推出美元優利存款吸引外幣資金。