本土第三波疫情連續第9天確診病例數上升，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬7803例新冠本土個案及152例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。指揮中心表示，今日新增病例數較上周四同期增幅高達40.4%。另外，死亡個案中一名20多歲女性，因為發燒、呼吸困難送至急診，當天確診隔日就死亡。

指揮中心表示，今日新增的27803例本土病例，較上周四同期的19798例、增幅達40.4%。另外，今日中重症新增157例，分別為中症患者120例、重症患者37例，但沒有兒童或青少年重症。

指揮中心公布，個案分布為新北市(5665例)，台中市(3602例)，桃園市(3144例)，台北市(3195例)，高雄市(2747例)，台南市(2232例)，彰化縣(1211例)，新竹縣(984例)，新竹市(947例)，苗栗縣(699例)，屏東縣(437例)，雲林縣(539例)，基隆市(418例)，宜蘭縣(361例)，嘉義縣(377例)，南投縣(435例)，嘉義市(279例)，花蓮縣(215例)，台東縣(127例)，金門縣(131例)，澎湖縣(47例)，連江縣(11例)。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中，有一例年輕的20多歲女性，沒有接種疫苗，本身有嚴重肝硬化、糖尿病及腦腫瘤等病史，12月23日出現發燒、呼吸困難等症狀，12月24日至急診就醫，PCR陽性通報，當天即因呼吸衰竭插管送加護病房使用呼吸器、瑞德西韋治療，當天即不幸因病況惡化死亡，死因為新冠肺炎合併敗血性休克及呼吸衰竭。