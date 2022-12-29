明年起入境「0＋7」自主防疫指引將作調整。（圖／指揮中心提供）

目前國外入境旅客採「0+7」自主防疫，中央流行疫情指揮中心今天宣布調整自主防疫指引，原本禁止前往醫院及長照機構陪病、探病及探視，明年1月1日起修正為「避免前往醫療機構及長照機構，如有必要前往，需具當日快篩檢測陰型證明」。

指揮中心發言人莊人祥說明，先前曾調整醫院陪探病和長照機構探視指引，因此今天公布修正「 0+7」自主防疫指引，0+7期間應避免前往醫療機構及長照機構，如有必要前往，需具當日快篩檢測陰性證明。

因應大陸疫情升溫，明年1月1日起將針對大陸入境旅客做深喉唾液採檢。莊人祥說明，仍會針對所有入境旅客提供4劑家用快篩，請民眾於0+7期間，外出前須有2日內家用快篩陰性結果，這部分做法不變。

歲末年終將近，指揮中心指揮官王必勝表示，目前次世代疫苗覆蓋率只有12％，希望年前盡快接種；最近發現重複確診比例持續增高，因此呼籲民眾，無論曾經確診與否，只要符合間隔時間，都建議要追加BA.5次世代疫苗。

另外王必勝也提到，最近觀察到聚會、餐會、尾牙，可能很久沒見面，都非常熱絡，距離也很近，提醒民眾用餐時可把口罩拿下，但如果要寒暄、互動，還是盡量戴好口罩，避免傳染。