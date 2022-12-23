曾承包台中鐵路高架化車站工程的華盛公司，於2015年間因工程延宕，董事長蘇姓特助為避免遭罰，竟唆使小弟擄走當時鐵改局中工處一名女主管，強拍裸照，事後女主管離職，蘇女被判2年6月徒刑；經被害人提出民事求償，台中高分院二審判賠300萬元，可上訴。

一審判決指出，鐵改局2012年發包興建「台中都會區鐵路高架捷運化」工程中「CCL531標松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程」由華盛公司得標。後來該工程因故延宕，鐵改局內部有人提出對該公司「立即開罰」或「完工後再一次算」的不同意見。

當時檢警調查，中工處該名被擄走的女主管當時是贊成「立即開罰」意見，卻引起蘇姓特助不滿，認為女主管刁難，於是派人協助調查女主管每日行蹤，找機會偷拍女主管私下行為，因女主管生活正常，於是動念找人趁女主管在公司附近外，直接將人押走。

檢警發現，該名女主管被押至竹東鎮1處廢棄工寮，遭小弟們強拍裸照，還被警告「不要多管閒事」最後丟包桃園，女主管身心受創後，就申請調到外縣市，蘇女被依妨害自由、恐嚇等罪判處2年6月定讞。

被害人上訴提告民事，一審判賠600萬元，蘇女及華盛公司須付4成為240萬元的賠償責任，經上訴台中高分院，蘇女雖否認參與強拍裸照、恐嚇等行為，但二審認為，蘇女犯行明確，應提高賠償責任至5成，因此必須再加付60萬元，改判應連帶賠償蘇女300萬元。