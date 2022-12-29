藥師道歉聲明。（北市法務局提供）

大陸疫情延燒，退燒藥現搶購潮，昨有媒體披露民眾至北市一家藥局採購600盒普拿疼，藥師指普拿疼全被台商包走，如想購買，1盒要價1500元。台北市消保官邱家梁與北市衛生局29日共同至該藥局查核，確認藥局有無違反公平交易法及藥師法的規定，若有違反公平交易法第25條規定之虞，本府將移請公平交易委員會續行查察。該名藥師則發布道歉聲明，為自己個人用詞不當致歉。

媒體報導，有民眾至文山區藥局欲購買普拿疼，藥師卻稱普拿疼全被台商包走，如想購買，一盒要價1500元。藥師公會全聯會初步了解後原稱此事為誤會，經進一步了解錄音檔，發現確有哄抬價格情事，該名藥師也承認說過「如果想購買（指普拿疼），一盒要價1500元」，不過態度惡劣，拒絕出面道歉。

不過事隔一日，該名藥師已發表道歉聲明，表示自己原意是為讓對方知難而對，並非要求以10倍價格購買，個人用詞不當造成表達、認知錯誤，在此致歉，也虛心接受所有批評指教。