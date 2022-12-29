桃園市長張善政選前推出老人三節禮金從2000元提高至2500元，並刪除排富條款，他就任後，明年春節就可以上路。桃園市社會局統計，有36萬2621人受惠。過去沒有申請者，明年1月7日以前攜帶身分證、印章、郵局存摺封面影本，就可以至戶籍地區公所申辦。

社會局指出，今年春節1月20日，比往年提早。張善政表示，為肯定所有長輩終其一生為家庭、社會之奉獻，積極照顧老年市民，老人三節禮金從2000元調高至2500元，並刪除排富條款的規定，讓原來申報綜合所得稅率在20％以上的長者，都能享有禮金。

社會局說，明年春節起，桃園市長者只要符合年滿65歲（原住民年滿55歲）、設籍桃園市達6個月以上且有居住事實，即可享有每年三節（春節、中秋節及端午節）每節2500元禮金。長者只要符合前述資格，且以前申辦過，春節禮金就可直接入帳戶。若是過去從未於區公所申辦者，區公所會寄通知單通知，須盡快於明年1月7日前攜帶身分證、印章及郵局存摺封面影本至戶籍所在地區公所申辦。此禮金只需申辦1次，若之前已申辦者，無須重新申請。