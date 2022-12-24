國立台東高中原住民多功能教學學習中心今舉行落成典禮。（蔡旻妤攝）

國立台東高中原住民多功能教學學習中心今舉行落成典禮。（蔡旻妤攝）

國立台東高中原住民藝能班成立10餘年，為加強扎根及推廣原住民族文化，提供師生更充足的教學空間，經教育部國教署補助興建「原住民多功能教學學習中心」今天舉行落成典禮。建物外觀以浮雕方式呈現台東6大族群的神話、精神與祖靈形象，賦予建築生命力。

落成啟用典禮由國教署簡任視察卓宋、立法委員劉櫂豪、法務部政務次長陳明堂等參與剪綵揭牌，會場中也有許多校友、師生及社區民眾，一起見證原住民多功能教學學習中心的落成時刻。

台東高中校長蔡美瑤表示，東中自2009年成立原住民藝能班後，招收台東地區原住民學生，歷年來在傳統工藝、音樂及舞蹈都有優異表現，礙於校舍空間不足，缺乏專門教室供學生實作學習，作品及樂舞發展受限，因而爭取資源興建原住民多功能教學學習中心。

蔡美瑤進一步指出，原住民多功能教學學習中心由前任校長張瑞杰積極奔走，爭取教育部國教署4900多萬元建設經費，在2021年1月開工、今年11月竣工。

新建原住民多功能教學學習中心占地800餘坪，主體建築配合地形設計導風入口，外觀為鋼構斜頂及參照部落聚會所形式設計，採粗曠原始水泥粉光、洗石子作為立面表情，內部有專業實作教室、展演場、運動訓練、社團活動，空間兼具創生、文化產業多元展示功能，創造優質學習環境。

主建物外部由知名藝術家、東中原住民藝能班老師林勝賢構圖，12座融入各族群圖騰意象浮雕泥塑，圖騰柱擷取原民故事元素，彰顯原民生命力。林勝賢表示，多功能教學中心設有多間專科教室，同時設有廣闊的室內展演空間，做為樂舞排演場地，「等於有了1個家，也是發展原住民族教育的基石」。