新北市為充實本土語專業師資，自112學年度起，提高本土語認證加分，具備閩南語、客語能力達中高級以上或原住民語能力達高級以上者，1項達語言能力認證加2分，最多可加6分。此次甄選首納臺灣手語認證加分，除了報考幼教科、學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師外之考生，具臺灣手語教學培訓及認證者，初試原始成績加2分。

教育局長張明文表示，為網羅不同專才的優秀教師至新北市任教，近年來新北市國小教師甄選增設多元的加分機制，例如為保障身心障礙者權益，領有身心障礙手冊或證明予以加分外，曾報考體育類科之考生，曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，亦予以加分。

國民小學暨幼兒園教師甄選考生於報到區進行報到(資料照)。(照片/新北教育局提供)

為鼓勵偏鄉學校優秀的代理教師繼續於偏鄉服務，報考偏特組且曾於新北市偏遠地區或非山非市國小擔任代理教師者，服務滿1年就加1分，最多可以加3分。且為延攬具學科知能的人才，考生具有1張「國民小學學科知能評量」精熟證書，初試總成績加2分，最多可以加4分，另自112學年度起，報考特殊教育科之考生亦納入學科知能評量加分之對象。

新北市自112學年度起，除報考學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師外之考生，具備閩南語、客語能力達中高級以上或原住民語能力達高級以上者，1項達語言能力認證加2分，最多可加6分。為推動本土語教育，促進國小本土語師資專才化，新北市首度將本土語列入甄選科目，鼓勵有本土語師資需求的學校開缺。另除報考幼教科、學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師外之考生，具備臺灣手語教學教師培訓及認證或臺灣手語教學支援工作人員培訓及認證，初試原始成績加2分，最多可加2分。針對具有原住民籍身分之考生，初試原始成績加10%。

為吸引更多具備英語專長的師資報考，新北市自112學年度起，英語文能力加分年自3年放寬至6年，除報考英語文科及雙語教育科外之考生，近6年英語文能力符合相當於新北市CEFR語言參照架構B2級之各項英語檢定考試標準參照表，初試原始成績加2分，且針對報考英語文科及雙語教育科之考生，納入加註雙語教學次專長為報考資格之一。

教育局表示，明(112)年國小教師甄選增加本土語科的相關資訊，以及多元的加分機制，將會詳列於112學年度新北市國小正式教師甄選簡章，簡章預計於112年4月公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），屆時考生可自行下載參閱，歡迎有志於新北市服務的優秀教師踴躍報考。