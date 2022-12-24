耶誕假期，中華民國健美健身協會24、25兩天在台北市立體育館1樓熱鬧舉辦第3屆健身先生與比基尼小姐全國錦標賽，並增設健身家庭組，吸引更多人了解健美健身運動。

中華民國健美健身協會是IFBB國際總會唯一承認台灣健美健身運動項目官方單位，協會除了持續推廣全民運動外，近年推動男子健美、男子形體、女子比基尼等項目的資深組組別成效顯著，24日特別增設健身家庭組，孩童與家長藉著健身運動增進彼此間情誼，藉由親子共同參賽機會讓孩童體驗平時訓練所帶來的成效及享受舞台上的氛圍，藉以增進親子關係。

中華民國健美健身協會理事長許安進提到，本屆賽事吸引近200位選手參賽，長年征戰女子比基尼項目的今關喜久子，此次更是攜手呂莉娜報名參加健身家庭組，將與高睿謙／高烽凱、陳嬿竹／葉豐銘、李惠心／黃立明等組合，以親子同樂為出發點，熱情揮灑於舞台上，在耶誕節前夕共創精采回憶。

中華民國健美健身協會副理事長陳重文補充，協會樂見台灣健美健身運動蓬勃發展、遍地開花，也為了讓更多人參與賽事，增設許多適合各年齡層的項目，甚至推出職業卡賽事來區分業餘組與職業組別賽事，達到推廣與專業的平衡。顧問吳國譽也表示，上個月在西班牙剛落幕的IFBB世界盃，中華健兒劉明毅、官振中也取得歷年最佳成績1金1銅，在國際健美界擦亮中華台北招牌，達到IFBB國際水平。

中華體總副秘書長陳威任更讚賞協會引進IFBB國際最新知識，導入所辦理的C、B、A各級裁判、教練講習以達國際水平，也帶動更多國內健美健身愛好者投入。