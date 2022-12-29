國揚集團(2505)、藏美建設合建的「藏美東京都」住宅案，今(29)日與漢來大飯店旗下「漢來國際物管」團隊進行簽約儀式。此案總銷約50億元，國揚合建分回50%，營收潛在貢獻度為25億元，將對2026年業績產生貢獻，全案規劃426戶，已售約200戶左右。

漢來大飯店副總暨漢來國際物管總經理陳依文說，未來漢來國際物管將擴大與建商合作，社區總戶數超過400戶就有潛力發展，她說，不只是高雄，台南及台北建案也是有在考慮開發。

藏美建設執行副總經理徐開民表示，漢來國際物管在高雄只服務2個社區，除了豪宅國揚「國硯」外，第二個社區就是「藏美東京都」，這是提高住戶尊寵享受最好選擇。

平均地權條例修法相關訊息發酵下，徐開民說，11月以後的來人數大約減少3成，不過因工料雙缺及地價仍高，高雄的房價也尚未看到明顯下降狀況，未來房市將以個案表現為主。 藏美東京都基地位於鳳山市中心，原為海光新村眷村，占地2160坪且雙面臨路，規劃3棟品字型塔樓設計，產品設計則為2~4房，單價約30~36萬元/坪，總價帶為850萬至1600萬元(含車位)，7月開賣，如今已售200戶，預計2026年完工交屋。