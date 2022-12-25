資深媒體人黃光芹今（25）日在臉書繼續揭發「攤開疫苗採購的老帳本」系列三，直言「前方拼命搶疫苗，後方裝死卡EUA！」，她也預告，系列四將進入深水區，如果再要群毆她，請先說明，「左擋右卡是為了什麼？」

黃光芹今披露「攤開疫苗採購的老帳本」系列三，指出民間三方團隊(永齡、台積電和慈濟)工作人員，急得像熱鍋上的螞蟻，但是在與政府機關溝通的過程中，簡直如同做了一場惡夢。要什麼、没什麼，最常聽到對方說：「有啦！有啦！」但拖到最後火燒眉頭了，卻什麼都没有。

黃光芹提到，BNT也氣得跳脚，全球有超過100個國家使用，未受其他國家刁難，唯獨台灣政府非要他們重現「實驗室裡的數據」，才願意給緊急授權，令他們感到不可思議。

黃光芹最後預告，系列四將進入深水區，等證據到齊，屆時滿朝文武加繼續動員御用媒體，一起帶傢伙上也没關係！她強調，「如果再要群毆我，請別忘了先說明，左擋右卡是為了什麼？雖然我早知道你們會怎麼說」！