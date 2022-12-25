台南台鋼獵鷹25日聖誕節於主場迎戰台中太陽，替補上陣的呂冠霆扮演板凳奇兵，全場投進7顆三分球，攻下全隊最高27分，亦是他投入職業後的生涯新高，率隊以106比95拿下勝利，是創隊以來首次擊敗台中太陽，同時也是獵鷹在主場的5連勝，另外，胡凱翔於第三節遭對手馬龍推擠，頭部遭到撞擊目前傷勢無大礙，後續還會到醫院追蹤。

此役獵鷹首節外線手感冰冷10投盡墨，僅倚靠內線「拉拉山組合」才能咬住比分，第二節呂冠霆投入團隊第一顆三分球，且單節就命中5顆，一人扛下團隊外線責任，帶領球隊以1分領先進入半場，易籃後再戰，雙方仍打得膠著，第三節中後段太陽打得混亂，獵鷹「拉拉雙塔」在禁區肆虐，擺脫太陽糾纏成功帶走一波攻勢，握有領先12分進入決勝節，並一路保持到最後。

開季以來呂冠霆共出賽8場，前7次出賽有2次得分紀錄都是在三分外線，今日首節在團隊射手群當機下，呂冠霆跳出來補上外線火力，全場貢獻7顆外線，拿下全隊最高27分另有四籃板，投進第一顆三分球的當下，呂冠霆手指向教練團示意，賽後他表示：「很感謝球團跟教練團願意在我季初受傷(膝蓋)願意等我，自己其實也很努力在受傷後復建，知道我們陣型有雙塔鞏固，所以轉而苦練外線，球隊的訓練師也不斷調整我出手動作跟比賽的感覺，才有今天這樣的表現，」

針對呂冠霆今日亮眼的表現，獵鷹總教練劉孟竹賽後露出滿意微笑說：「冠霆本身在練球時候，就有觀察到出手很好也保有不錯的命中率，所以當今天射手群當機，我第一個就是想到他，因為他平常訓練就很認真表現不錯，雖然之前膝傷的關係，相信他為了今天也準備了很久，我們在禁區很大的優勢，所以防守端的球員都會在我們在籃下做包夾，製造外圍不錯的機會，確實他很努力在這區塊，很替他開心今天做到了。」

另外，台鋼獵鷹響應台南市立醫院與明輝慈善基金會捐贈年菜公益活動，在賽事中獵鷹球員投中一顆三分球即認購捐贈一份年菜，「SUPER I DOOR」主題周2連戰獵鷹團隊總共投中25顆外線，隨即送出25份年菜，傳遞愛到偏鄉讓市民在歲末年初之時，幸福的迎接新的一年。