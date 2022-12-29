聯合再生(3576)近期遭外資連續13個交易日賣超，28日股價跌破5日線。公司28日舉辦尾牙旺年會，董事長洪傳獻提振員工士氣，宣布由於今年每個月、每一季都賺錢，第四季也維持獲利，為感謝全體員工，經董事會決議通過，加發每位員工半個月獎金。

洪傳獻也針對加速推動太陽能發展提出建言，他指出，建置大型地面電廠才有助於快速推動太陽能發展，政府政策卻以屋頂型及漁電共生太陽能為主，對於要達成2025年累積建置20GW太陽能裝置的目標並不樂觀。他認為，台灣國土應重新規畫，設立能源專用區，太陽能發展才不會受限。

展望明年，洪傳獻分析，聯合再生今年太陽能模組業績有將近一半來自海外市場貢獻，預期明年海外業績還會再成長。在美中關係緊張之下有利於台廠，但聯合再生不會前往美國投資設廠，將採取輕資產策略，在少量資本投資下，追求營收與獲利成長。至於工程業務，以國內市場為主，包括開發、管理與擁有案場，朝擁有資產及固定收益方向發展。