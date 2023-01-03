上個月下旬，日本央行放寬殖利率曲線控制上限政策後，日圓兌美元匯價在3日大升，同時一舉飆至半年新高位。

日圓兌換一美元來到129.82升值0.7%，打破6個月左右前在8月曾創的130.41高點。目前，日圓匯價在129.51至131.40之間游走。日本今日適逢新年假期，金融市場休市未開，缺乏流動性之故，也讓日圓升得比較急。

匯銀人士認為，在2023新的一年剛開始，市場避險加上交投清淡，日圓一下子就升到新高點。不過，接下來要觀察的重點，包括日本央行對日圓的態度，還有日圓會不會再次被蓄意壓低。

日圓匯價從2022年10月創下30年最低151.95之後，日本政府進場干預，還有美國升息力道趨緩，再加上日本央行超寬鬆利率政策可能出現改變，吞了大力丸的日圓，迄今反彈幅度至少已有16%。

2022年9月時，價位一直處於被挨打地位的日圓，基本上沒有人看好，避險基金那時想要大幅做空日圓，甚至還曾拿不到自己想要的數量。沒想到在短短幾個月，日圓走勢就已不可同日而語。根據統計，孱弱的日圓在2022年期間，一度大貶高達25%。