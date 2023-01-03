秦剛道別全美各界：將一如既往關心支持中美關係發展。（澎湃新聞）

中國駐美國大使館網站當地時間1月2日消息，升任中國外交部長的中國駐美大使秦剛，透過社交媒體，向美國各界人士道別，感謝美國各界人民的大力支持和幫助。

道別全文指出：「我即將結束中國駐美大使任期。前年到任時，中美關係面臨著諸多嚴峻挑戰。到任以來，我認真落實兩國元首共識，努力做中美之間溝通的橋梁和紐帶，致力於探索中美之間正確的相處之道。在此期間，我本人和駐美使館得到了美國各界人民的大力支持和幫助。對此，我表示衷心感謝。」

秦剛說，「在過去的500多天，我訪問了美國22個州，足跡遍布政府、國會、智庫、企業、車間、碼頭、農田、學校、球場，交了很多朋友。美國人民的勤勞、熱情和友善深深地感染了我。」

「凡是過往，皆為序章。我將一如既往地關心支持中美關係發展，推進中美對話交流和人民相知相親，推動兩國實現相互尊重、和平共處、合作共贏，為兩國人民福祉和世界和平、穩定和發展做出應盡努力。」