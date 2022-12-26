農委會主委陳吉仲遭控過去的報告涉抄襲，陳認為這些指控不實，對國民黨北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤及國民黨副發言人楊智伃提起自訴刑事誹謗罪，台北地方法院26日開庭，張斯綱等人都否認犯罪，表示陳如何撰寫報告可受公評。法官整理訴訟爭點後，訂2023年2月20日再開準備庭。

張斯綱等人在今年9月29日以「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」舉行記者會，質疑陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，但陳吉仲認為張斯綱等人犯刑事誹謗罪，10月3日對張斯綱等3人提刑事自訴。