西班牙網球天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）最近接受《馬卡報》訪問，被問到2024年巴黎奧運是否出賽，今年36歲的納達爾表示還不能確定。巴黎奧運的網球賽將於著名的羅蘭加洛斯球場進行，也就是法網的主場，在法網誰打得過納達爾？不過談起今年法網的那一冠，納達爾仍是感觸良多。

納達爾飽受「穆勒魏斯氏症」（Muller Weiss syndrome）的困擾，一度讓他萌生退意。這是一種足部退化性疾病，還會引發長期的疼痛，最後只能藉著注射麻醉來減輕痛苦。「我在溫布頓之後必須多次進行注射，這個傷勢實在難以承受，因此我走路一跛一跛的，我很多時候是個悲傷的人，我以為我得退出網壇，我已經喪失我的活力。」

腳痛減緩之後，納達爾說：「我現在開心多了，比球場上的勝負更重要。」納達爾提起昔日勁敵費德勒（Roger Federer）的退役，比之為足球明星席丹（Zinedine Zidane），以及職業生涯步入後期的梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo），「我們前半生都看著這些人長大，在電視上看著他們，感覺他們幾乎就像自己的家人。」

至於「史上第一」之爭，納達爾認為自己和費德勒、喬柯維奇（Novak Djokovic）難分軒輊，在客觀數據之外，每個球迷都可以抱持自己的觀點，同時納達爾相信是3人長時間彼此較勁才能打出如此偉大的成就。