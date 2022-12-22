基隆市網球場場地使用費將於明年起漲價，基隆市長當選人謝國樑表示，上任後將會重新評估。（張志康攝）

基隆市長當選人謝國樑22日表示，他近日接獲民眾反映基隆市立網球場的場地使用費將自明年元月1日起，由每月100元漲至500元。他表示上任後將會深入瞭解，待討論後再行決定是否實施。基隆市教育處則表示，該場地逾10年未曾調整，且調整後費用僅為鄰近縣市半價，才會決定調整收費。

謝國樑表示，他接獲民眾反應，基隆市網球場日前貼出公告，表示將自明年1月1日起，場地使用費一口氣自每月100元調漲為500元，漲幅達5倍。民眾認為不合理，請謝國樑協助。

謝國樑表示，團隊在第一時間也透過聯繫方式向教育處請教，教育處初步回覆為，基隆已經十年沒有針對費用進行調整，所以才規劃於明年進行調整。謝國樑認為，網球場的使用費，仍有討論空間，自己上任後將會與有關局處瞭解漲價的原因，並探討成本試算，重新評估漲價的合理性。

基隆市教育處表示，為提升運動環境品質，教育處陸續完成基隆市立網球場鋪面改善工程、廁所整修工程及配合運動民眾需要辦理多項零星修繕，並更新現場設施設備等，場地品質並不亞於其他縣市球場。

另一方面，基隆市立網球場使用管理辦法自101年4月16日發布迄今，收費已逾十年未調整，修繕、人事及水電支出遠高於收入，導致收支嚴重失衡。經教育部體育署及審計室糾正，故參考鄰近縣市球場收費，並邀請本市網球相關團體共同研商調整場地使用費，調整後會員每月收費500元，平均每日僅不到20元且會員於開放時間內不限使用時間及次數，相較於鄰近縣市同等標準計算每月約1000餘元至2000元不等，已屬平價。

為培訓基隆市優秀網球選手，市府也規畫每周一至周六下午1：30-18：30提供一面球場，供本市代表隊選手訓練使用，以代表本市爭取佳績，並非免費使用球場進行教學。