塞爾維亞網球名將喬柯維奇（Novak Djokovic）獲准入境澳洲，將可參加明年1月澳洲網球公開賽，西班牙球星納達爾（Rafael Nadal）對此表示是很大激勵，也駁斥了這可能是他職網生涯最後一次參加澳網的說法。

今年為人父的納達爾，將參加本周四起在澳洲雪梨、布里斯班、伯斯進行的團體男女混合賽事聯合盃，藉此為年度首場四大賽澳網備戰，而去年因為無法提出新冠肺炎疫苗施打證明，不符合澳洲政府外國人士入境需求的喬柯維奇，去年無緣澳網，今年獲得入境同意後，澳洲網協證實喬帥已經抵達澳洲，喬帥不會參加聯合盃，但會參加阿德雷德國際網球賽。

對於喬柯維奇回到南半球參賽，納達爾回應：「喬帥在這裡了，對網球運動是好事，對球迷應該也是好消息。」

今年下半年賽季納達爾成績沒有上半季好，希望能夠像今年初在澳網奪冠，好好開啟新球季，「能夠有好的開局對我很重要，可以建立信心。過去幾個月對我來說並不容易，目前主要是想在球場建立正面心態，讓自己具備競爭力，我也努力想要讓這些發生，我們繼續看看吧！」

納達爾職網生涯第一次參加澳網是2004年，現在他是擁有22座四大賽冠軍的奶爸選手，加上長期累積的傷勢，也讓大家關心2023澳網會不會是他最後一次挑戰南半球大滿貫，他說：「身為職業運動員，總無法預料下一次，但我希望這不會是最後一次。我的意思是，當你已經36歲，就無法知道什麼時候是最後一次參加某項賽事，但我現在沒有心情談論這個話題。」

「我只想專注在保持搞水準競技實力，盡可能讓自己繼續參賽下去，為任何事情奮戰，這就是我現在的目標。」納達爾說，「我不會最後一次來這裡比賽，只是很開心現在在做的事，也很期待參賽。」