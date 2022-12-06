2022年只剩不到一個月，2023年澳洲網球公開賽6日公布會內賽名單，台灣男單好手曾俊欣確定入列，個人連續兩年進入年度首場四大賽會內賽。

澳網單打會內賽有128籤，曾俊欣2022年澳網首度以外卡進軍會內賽，這個賽季他拿下2座挑戰賽冠軍、1座亞軍，世界排名來到87名，4場四大賽也都挺進到會內賽，除了法國網球公開賽在會外賽通過3場考驗、取得會內賽票，其他3場都是直進會內，不過可惜都止步第一輪。

本季將世界排名拚進百大的曾俊欣，今年8月8日21歲生日當天也達到生涯新高的83名，最後也獲得ATP巡迴賽新生代年終總決賽參賽資格，讓他增加更多實戰經驗，為明年賽季儲備更多能量。

回顧、總結2022賽季，曾俊欣透過社群媒體表示，今年出首場澳洲阿德雷德ATP 250賽事前他確診新冠，隔離一周後的隔天就打澳網，年度四大賽都是首次參加會內賽，新生代年終賽前則是無奈受傷，雖然在四大賽會內賽及新生代總決賽未能拿下勝場，但他更清楚自己需要增強、發展的方向。

回到台灣休息、充電兩周後，曾俊欣上周又出發前往西班牙，將進行為期4周的冬訓，這次他會與西班牙退役選手羅布雷多（Tommy Roberto）帶領的新團隊合作。