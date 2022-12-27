父愛如山！台大電機系教授葉丙成分享，一名本科系讀法律的爸爸，因為兒子罹患了血癌，為了找到治療方法，讓兒子可以痊癒，開始努力研讀國內外相關研究，最後竟然厲害到可以和醫學專家討論療法，甚至共同發表了一篇論文，引起網友討論，上萬人看到眼眶泛淚直呼，爸爸好偉大。

葉丙成昨在臉書上分享，一名念法律系的爸爸邵之雋，為了罹患血癌的兒子，努力研讀國內外的相關研究，只為替兒子找到治療方法，結果最後竟然厲害到可以跟國外的醫學專家討論療法，甚至還參與了相關研究，最後共同發表了一篇論文，而孩子也獲得治療痊癒了。讓葉丙成感嘆地說「這是我認識最瘋狂也最感人的爸爸！」

邵之雋也在臉書發文說，兒子骨髓移植的案例被刊登出來了，他是這篇論文的第三作者，透過基因研究來解決癌症是有可能的，最近帶兒子回診，一切狀況都不錯，兒子可以平安長大就是他的終極願望。

相關消息引起萬人狂讚，「因為愛，人的潛能被激發出來，太感動了」、「為了孩子沒有不可能的事」、「跟『羅倫佐的油』很像，羅倫佐的油是醫學史上非常有名的故事，夫妻為了生病的小孩研究出了一種可以造福許多病人的食用油」、「非常偉大的父親」、「這可以當電影的劇本了，好感人」。