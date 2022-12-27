光鼎（6850）27日宣布，推出全球首個整合核酸擴增（PCR）與分析的二合一儀器Qsep Ultra，該產品整合核酸擴增與生物片段分析， 將加速核酸檢測產品普及應用，並以價格平民化為目標。

董事長蔡守冠表示，Qsep Ultra挾創新改革、精準快速、多元應用等優勢，顛覆傳統分子檢測的複雜流程，且價格更為親民，有助加速核酸檢測的應用落地，實現即時現地檢測與定點照護的普及，並成為推升公司後續營運成長的一大利器。

蔡守冠指出，傳統基因檢測需歷經採樣、萃取、聚合（酉每）連鎖反應（PCR核酸擴增）、生物片段分析等4個繁複流程，動輒耗時且成本昂貴。光鼎繼成功開發免核酸萃取技術後，更進一步整合後段流程推出雙重功能的全新系統Qsep Ultra，僅需2個步驟，即採樣後搭配光鼎生技的direct PCR試劑套組，再執行一個簡易的全自動程序，就可完成核酸檢測，產出數位分析報告。

該產品可望加速核酸檢測在醫療健康、食品安全、農畜乃至水產養殖等各領域的落地普及，並對具高度傳染力疾病達到即時監控與預防，並可節省龐大的成本，相當具有競爭力。

光鼎此次透過機台與試劑雙研發團隊，打造開放架構的Qsep毛細管電泳分析系統創新生態系，猶如生醫界的Android平台，27日新品發表會，分外吸睛。