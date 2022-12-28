國發會主委龔明鑫（右起）及環保署長張子敬28日舉行「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，龔明鑫表示淨零轉型非做不可，也要兼顧公正轉型。（范揚光攝）

繼今年3月2050年淨零排放路徑規劃後，國發會今偕同環保署再進一步宣布「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫；國發會主委龔明鑫表示，12項關鍵計畫推動後，可減少排碳7200至7600噸，相當於2020年碳排放的29％，也同步擴大2030年減碳目標到24％。

龔明鑫強調，「淨零轉型非做不可」，這是史上最長遠的國家發展計畫，企業、民眾在轉型過程中勢必會遇到挑戰、難關，將採取「先大後小」、「以大帶小」來按部就班達到。

龔明鑫強調，淨零轉型也要兼顧公正轉型，「不會遺落任何人」；他表示，未來國內重大建設要符合淨零排放原則，也啟動擴大規模企業減碳計畫，來協助中小企業確實轉型，研議方向涵蓋補助、減稅或是利息補貼等方式來執行。

依國家溫室氣體減量目標規畫，2020年應較基準年減2％，但卻只達到1.88％；環保署長張子敬表示，台商回流、疫情影響，電力需求增加，坦言沒達到目標是事實，不過，設定階段性目標，才能定期檢視並做調整。

淨零轉型投資大，也創造商機；龔明鑫表示，政府總投入9千億元，明年預計投入682億元，目前正在主計總處做審議，未來將會逐年編列、逐步執行。此外，光電、風電、電動車和儲能四大供應鏈，帶動超過4兆元的民間投資，節能擴大5500億元產值，整體創造5.9兆產值，以及新創造55.1萬個工作機會。