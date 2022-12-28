東亞摺翅蝠棲息於洞穴中。（嘉義林區管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在塔山地區冬眠的金黃鼠耳蝠。（高梅婷攝∕嘉義林區管理處提供）

林務局嘉義林區管理處委託嘉義大學森林暨自然資源學系，針對塔山及鹿林山進行蝙蝠資源調查，透過棲所調查、豎琴網捕捉及蝙蝠超音波偵測器錄音等，研究團隊近2年在塔山一帶共記錄到20種蝙蝠，其中有8種台灣特有種及3種特有亞種，已占台灣本島33種蝙蝠的61％。

嘉義林管處副處長李定忠指出，大阿里山區在早年林業興盛年代，日本人曾開闢多條鐵道，因多數舊鐵道已荒廢，遺留下來的隧道、山洞就成了蝙蝠喜愛的棲息地，由於林管處都會定期針對特定野生動物重要棲息環境進行，加上塔山及鹿林山野生動物重要棲息環境範圍有幾處隧道、洞穴在沒有人為干擾情況下，已成為蝙蝠良好的棲所或冬眠洞， 所以特別委託嘉大團隊進行長達2年的監測和調查。

嘉大調查結果日前出爐，20種蝙蝠包括特有種的台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、寬吻鼠耳蝠、台灣長耳蝠、長趾鼠耳蝠、紅棕鼠耳蝠、姬管鼻蝠和台灣管鼻蝠，特有亞種則包括堀川氏棕蝠、台灣毛腿鼠耳蝠和金黃鼠耳蝠。

嘉義林管處表示，其中台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠及金黃鼠耳蝠等4種是以洞穴為棲所，塔山野生動物重要棲息環境已成這些物種重要棲息或度冬棲所，尤其金黃鼠耳蝠夏天在平地繁殖，10月才會來到塔山地區冬眠，且金黃鼠耳蝠近年來族群數量有減少趨勢，更顯得其度冬棲所的保護格外重要。

另外，研究團隊2年來在鹿林山鄰近的石山引水道，記錄到最多族群是東亞摺翅蝠，這裡也是東亞摺翅蝠的繁殖棲所，2021年調查最多達上千隻，2022年10月調查也有850隻左右。

嘉義林管處提醒，蝙蝠休眠或冬眠時對環境變動相當敏感，冬眠蝙蝠可能因人為干擾而甦醒，最糟情況是在春天還沒來臨前就把儲存的脂肪用罄，這時如沒辦法找到昆蟲覓食，就可能死亡，呼籲在蝙蝠棲息地附近遊憩的遊客，如果發現蝙蝠應避免使用燈光照射或大聲喧嘩干擾蝙蝠，發現洞穴更不要隨意進入，不要因為一時的好奇探洞而傷害到蝙蝠。

嘉義林管處也說，食蟲性蝙蝠會吃掉大量的有害昆蟲，有助於減少農作物危害及疾病的傳播，有些食果性蝙蝠可以幫助植物傳粉或傳播種子，蝙蝠在宗教、文化、生態旅遊上也都提供許多的生態系統服務功能，保護蝙蝠可替人類帶來福祉，因此呼籲民眾一起來保護蝙蝠。