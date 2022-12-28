全球經歷了兩年的晶片荒後，隨著利率上揚、股市走低和衰退逼近，消費者對電子產品的需求減弱，晶片如今已轉為供過於求，半導體大廠紛紛宣布產因應庫存增加壓力。

晶片供給充足對消費者來說，代表能夠更快取得產品，而且價格可能較一年前便宜，但對晶片製造商而言，意味著裁員和削減資本支出。

根據金融科技公司海納國際集團（SIG）分析，晶片從下單到交貨的前置時間，在近幾個月逐漸下滑。此外，瑞銀指出，按天數計算的晶片庫存水位來到逾10年新高水準，較晶片產業和其供應鏈中位數高出40天。

美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）日前公布上季財報時表示，晶片庫存遠遠高於目標水位。記憶體晶片大廠美光上季業績遜於預期，財測也不如人意，同時宣布裁員10％。

英特爾在10月公布令人失望的財測，並宣布裁員計畫，對手超微（AMD）亦示警庫存攀升。超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）表示，公司試圖降低晶片出貨量，來緩解高庫存問題。

晶片產業高階主管預期，高庫存可望在明年逐漸好轉。繪圖晶片大廠輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）11月表示，預期庫存水位將在本季（明年1月止）結束前回復正常水準。美光預期高庫存恐持續到明年第一季。

除了電腦出貨萎縮，手機銷售下滑亦打擊晶片製造商。手機晶片大廠高通（Qualcomm）今年多次下修銷售預測，並預期需要花上幾季才能走出手機市場低迷，和晶片庫存增加頹勢。

儘管短期晶片供過於求，但多家大廠仍為長期需求增加做準備，計劃打造更多新廠房。產業高階主管預期2030年前全球晶片銷售可望增加一倍，跨越1兆美元大關。此外，部分業者也將回補庫存視為成長機會。

美光10月宣布在紐約州設立新晶片廠，未來20年投資規模上看1,000億美元。